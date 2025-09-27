Raimondo Todaro | Un momento difficile Ho rimosso 3 tumori maligni a ottobre ho nuovi controlli Francesca? Ho fatto di tutto per lei

Raimondo Todaro sorprende il pubblico con parole molto intime e personali. Da un lato il racconto della sua battaglia contro una malattia che lo accompagna da anni, dall’altro il cenno alla separazione dalla moglie Francesca Tocca, con cui ancora non ha avviato le pratiche del divorzio. Tra le. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: raimondo - todaro

Francesca Tocca e Raimondo Todaro: il ritorno in scena spiazza i fan

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per Jasmine: il commento di Alessandro Celentano

Francesca Tocca e Raimondo Todaro riuniti per amore della figlia Jasmine: la foto di famiglia

• Domenica 5 Ottobre: un duo d’eccezione, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro • Sabato 11 Ottobre: ritorna Giovanni Ciacci insieme alla brillante Guenda Goria Preparatevi a vivere giornate uniche, dove la bellezza e il glamour si fondono! @vicyohairstylist_ Vai su Facebook

Croccantezza, tradizione e tanto ritmo siciliano! Joe Bastianich insieme a Raimondo Todaro è pronto a incoronare gli arancini più #Foodish di Catania. Appuntamento imperdibile questa sera alle 20:30, in prima visione assoluta su Tv8! #StayHungryStayFoodi - X Vai su X

Dopo 11 anni di matrimonio i due si sono definitivamente allontanati - Infatti per la seconda volta con Francesca Tocca non è andata a buon fine, dopo 11 anni di matrimonio. Scrive ilfattoquotidiano.it

Raimondo Todaro: “Con Francesca Tocca è finita, ho dato tutto. Operato per un altro tumore, ora è sotto controllo” - Il ballerino si racconta a Verissimo, parlando della storia con Francesca Tocca finita dopo vent'anni di conoscenza e amore ... Come scrive fanpage.it