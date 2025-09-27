Raimondo Todaro | Con Francesca Tocca è finita ho dato tutto Operato per un altro tumore ora è sotto controllo

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ballerino si racconta a Verissimo, parlando della storia con Francesca Tocca finita dopo vent'anni di conoscenza e amore. Poi spazio anche ai suoi problemi di salute: "C'è un farmaco che mi fa stare meglio e la malattia è in remissione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

