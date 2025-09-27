RAIMONDO TODARO | CHE FORTUNA FARE BALLANDO E AMICI REALITY? MAI DIRE MAI ESCLUSIVA

Raimondo Todaro si racconta a BubinoBlog. Già maestro a Ballando con le Stelle e prof di Amici, ripercorre la sua esperienza tv negli show di Milly Carlucci e Maria De Filippi e ci parla dei progetti futuri. Intervista a cura di Luca Germanò Ciao Raimondo, benvenuto su BubinoBlog! Com’è inizia la tua passione per la danza? Grazie a voi e un saluto ai lettori del blog. La passione per la danza è avvenuta per caso, i miei genitori un giorno si sono recati in una scuola di danza per iscriversi ad un corso poiché avevano la passione per il ballo. Quando andarono a chiedere informazioni con loro c’eravamo anche io e mio fratello. 🔗 Leggi su Bubinoblog

