Raimondo Todaro a Verissimo | ‘Rimossi due tumori’ i motivi della rottura con Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha raccontato di aver rimosso due tumori di recente. Nella puntata di Verissimo del 27 settembre, Raimondo Todaro ha raccontato per la prima volta il suo dramma personale: “Ho avuto quattro tumori, tre maligni all’intestino. Vivo con controlli costanti, ma è diventata una routine che mi permette di non abbassare la guardia”. Il ballerino ha precisato di aver rimosso di recente due tumori. “Uno maligno”. Una malattia ereditaria. Todaro ha spiegato che si tratta di una patologia ereditata dal padre: “Lavorare mi aiuta a non pensare troppo, il palcoscenico è la mia terapia”. Nonostante le difficoltà, il ballerino mantiene una visione positiva: “La vita va avanti e io voglio viverla appieno”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Raimondo Todaro a Verissimo: ‘Rimossi due tumori’, i motivi della rottura con Francesca Tocca

