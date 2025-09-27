RAI1 E QUEL TALK ATROCE | COME SI RICONOSCE IL GAY? HO I RADAR BASTA UN GESTO
Polemiche dopo il dibattito sui gay a UnoMattina in Famiglia, il seguitissimo talk show del week-end di Rai1. Ingrid Muccitelli si confronta con Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli. "Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto comunque ad un parrucchiere etero?", chiede Muccitelli. "Detto così mi fa i brividi", risponde la Borrelli, autrice di Vespa. Poi un'altra riflessione della padrona di casa del mattino Rai: "Perché nella moda la maggior parte delle persone sono gay? Ci sono pochissimi etero, come nella danza. ma il gay come si riconosce?". "Il gay si riconosce.
In questa notizia si parla di: rai1 - quel
