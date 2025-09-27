Polemiche dopo il dibattito sui gay a UnoMattina in Famiglia, il seguitissimo talk show del week-end di Rai1. Ingrid Muccitelli si confronta con Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli. “Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto comunque ad un parrucchiere etero?”, chiede Muccitelli. “Detto così mi fa i brividi”, risponde la Borrelli, autrice di Vespa. Poi un’altra riflessione della padrona di casa del mattino Rai: “Perché nella moda la maggior parte delle persone sono gay? Ci sono pochissimi etero, come nella danza. ma il gay come si riconosce?”. “Il gay si riconosce. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1 E QUEL TALK ATROCE: “COME SI RICONOSCE IL GAY? HO I RADAR, BASTA UN GESTO”