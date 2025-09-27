Ragusa il 17enne sequestrato a Vittoria si presenta spontaneamente alla polizia | giallo ancora aperto sul rapimento

Affaritaliani.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini valutano tutte le piste possibili, dal regolamento di conti all’estorsione fino a un possibile messaggio intimidatorio alla famiglia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

ragusa il 17enne sequestrato a vittoria si presenta spontaneamente alla polizia giallo ancora aperto sul rapimento

© Affaritaliani.it - Ragusa, il 17enne sequestrato a Vittoria si presenta spontaneamente alla polizia: giallo ancora aperto sul rapimento

In questa notizia si parla di: ragusa - 17enne

Misterioso rapimento di un ragazzo a Vittoria (Ragusa): un 17enne è stato portato via da uomini incappucciati

Ragusa, 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati

Ragusa, sequestro lampo del 17enne: stasera si è presentato al commissariato, sta bene

ragusa 17enne sequestrato vittoriaSEQUESTRATO Ragusa: ritrovato il 17enne sequestrato, è in buone condizioni - Figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli di Vittoria (Ragusa), rapito giovedì sera da un commando di quattro uomini ... Riporta statoquotidiano.it

ragusa 17enne sequestrato vittoriaVittoria, ritrovato il ragazzo sequestrato: ma restano i misteri sulla liberazione. - Il 17enne sequestrato a Vittoria giovedì sera è stato ritrovato sano e salvo dopo una notte di angoscia. corrieretneo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ragusa 17enne Sequestrato Vittoria