Sequestrato e rilasciato dopo meno di 24 ore, un rapimento lampo nei confronti un giovane diciassettenne di Vittoria, figlio di un noto imprenditore ortofrutticolo. Il ragazzo venerdì sera si è presentato in commissariato accompagnato da un amico, ma gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato realmente di un rapimento. Tanti dubbi e una sola certezza: nel sequestro del giovane ci sono diversi punti oscuri. Il rapimento. Il diciassettenne era stato rapito giovedì sera da un commando di 4 uomini davanti a un gruppo di amici. Un sequestro singolare su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ragusa, il 17enne è stato davvero rapito? È giallo