Ragusa 17enne rapito e liberato nel giro di poche ore | il pm esclude l' estorsione È giallo

Affaritaliani.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli a Vittoria, si è presentato spontaneamente in commissariato insieme a un amico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

