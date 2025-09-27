"Non c'è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene". Il procuratore di Ragusa Francesco Puleio esclude che dietro al sequestro del 17enne rapito a Vittoria giovedì ci fosse l'intenzione di chiedere un riscatto. Il magistrato ha convocato una conferenza stampa in cui, però, poche sono state le risposte ai cronisti. "È una vicenda con molti lati ancora da chiarire", ha detto. Il 17enne si è presentato ieri sera in commissariato accompagnato da un amico. Puleio non ha voluto dire dove il giovane sarebbe stato rilasciato e dove avrebbe incontrato l'altro ragazzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Ragazzo rapito e poi liberato a Vittoria, esclusa la pista dell'estorsione: cosa sappiamo