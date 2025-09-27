Ragazzino rapinato fuori dalla Stazione Centrale | gli strappano il Rolex ma è un falso

Milanotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha strappato l’orologio dal polso di un ragazzino. Pensava di aver rubato un Rolex, invece si è trovato in mano una copia del valore di 50 euro. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 22 anni, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ragazzino - rapinato

Ragazzino di 16 anni afferrato al collo e rapinato per 15 euro

Jesi, ragazzino rapinato ai giardini per una felpa griffata: arrestato 21enne

Ragazzino picchiato e rapinato mentre aspetta l’autobus davanti alla stazione di Monza

ragazzino rapinato fuori stazioneRagazzino picchiato e rapinato mentre aspetta l’autobus davanti alla stazione di Monza - Una pattuglia della polizia che sorvegliava l’area è intervenuto e l’ha arrestato ... Si legge su msn.com

Picchiato e rapinato alla stazione dalla baby gang dei ’maranza’ - E quando l’adolescente, intuendo il pericolo, ha tentato la fuga, il gruppo di ‘maranza’, una decina, lo ha inseguito e picchiato, ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzino Rapinato Fuori Stazione