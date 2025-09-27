Ragazzino rapinato fuori dalla Stazione Centrale | gli strappano il Rolex ma è un falso

Ha strappato l’orologio dal polso di un ragazzino. Pensava di aver rubato un Rolex, invece si è trovato in mano una copia del valore di 50 euro. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 22 anni, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

