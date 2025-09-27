Ragazza presa a calci e pugni alla fermata dell’autobus
Pesaro, 27 settembre 2025 – Le persone che abitano a Borgo Santa Maria e a Pozzo Alto hanno paura. L’ultimo fatto grave, in ordine di tempo, è accaduto martedì scorso. Due ragazze erano alla fermata del pullman davanti al Parco dei Tigli quando un uomo di circa 25 anni, con problemi psichiatrici, si è scagliato su una per prenderla a calci e pugni. La giovane, senza vie di fuga, è stata stretta in una morsa tra le pareti della pensilina. Davanti alla violenza è intervenuto un signore per difenderla, attirando su di sé la furia brutale del 25enne. I soccorsi, allertati dai testimoni, sono arrivati giusto in tempo per evitare che il peggio: oltre all’ambulanza per i feriti a sopraggiungere sono state due pattuglie dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
