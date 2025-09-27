Raffaella Mennoia chi è la compagna di Alessio Sakara e braccio destro di Maria De Filippi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Raffaella Mennoia e il compagno Alessio Sakara, campione di arti marziali promosso a conduttore di Tu si que vales, il talent show trasmesso in prime time su Canale 5. La coppia è felicemente innamorata da anni e tra i due le cose vanno alla grande al punto che ad un certo punto si è vociferato di un matrimonio celebrato in gran segreto. In realtà a spoilerare il matrimonio è stata proprio l’amica Maria De Filippi di cui è una storica collaboratrice durante una puntata di Uomini e Donne. Una notizia che, manco a dirlo, è diventata virale sui social con la Mennoia che si è ritrovata a smentire la cosa essendo uno scherzo messo a segno dalla sua amica Maria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

