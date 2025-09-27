Raffaele è squalificato Salernitana guidata da Ferrari a Casarano | Riprendiamoci i punti persi

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigilia di lavoro e senza dispacci ufficiali per mister Giuseppe Raffaele. L'allenatore della Salernitana dovrà scontare un turno di squalifica in seguito all'espulsione rimediata durante Salernitana-Cerignola e domani a Casarano si accomoderà in tribuna. Le direttive alla squadra saranno. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raffaele - squalificato

Salernitana in emergenza a Casarano: squalificati Capomaggio e Inglese - A Casarano, domenica 28 settembre, la Salernitana si presenterà in piena emergenza: due giocatori squalificati, altri due infortunati, senza l'allenatore Raffaele, senza ... msn.com scrive

Salernitana, Anastasio &#232; squalificato: si ridisegna la difesa - A pochi giorni dal debutto in campionato, fissato lunedì 25 agosto a porte chiuse contro il Siracusa, l'allenatore della Salernitana, Giuseppe Raffaele, è alle prese con la costruzione della nuova ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Raffaele 232 Squalificato Salernitana