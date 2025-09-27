Raffaele è squalificato Salernitana guidata da Ferrari a Casarano | Riprendiamoci i punti persi
Vigilia di lavoro e senza dispacci ufficiali per mister Giuseppe Raffaele. L'allenatore della Salernitana dovrà scontare un turno di squalifica in seguito all'espulsione rimediata durante Salernitana-Cerignola e domani a Casarano si accomoderà in tribuna. Le direttive alla squadra saranno. 🔗 Leggi su Today.it
