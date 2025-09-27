Raddoppio della Declassata convocata Anas per piano traffico
Il commissario convoca Anas per studiare la viabilità alternativa durante i lavori. Claudio Sammartino accelera i tempi per la gestione della viabilità in vista dei lavori sul raddoppio della Declassata. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione del sottopasso del Soccorso, l’amministrazione commissariale considera prioritaria la definizione di un piano del traffico che limiti al minimo i disagi. Si tratta di tre anni di lavori che metteranno a dura prova la viabilità cittadina. Per questo Sammartino ha convocato Anas e tutti gli enti coinvolti – Ufficio comunale Mobilità e Infrastrutture e Polizia Municipale in testa – per una riunione dedicata alla pianificazione preventiva delle azioni da mettere in campo durante il cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
