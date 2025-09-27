Raddoppio della Declassata convocata Anas per piano traffico

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario convoca Anas per studiare la viabilità alternativa durante i lavori. Claudio Sammartino accelera i tempi per la gestione della viabilità in vista dei lavori sul raddoppio della Declassata. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione del sottopasso del Soccorso, l’amministrazione commissariale considera prioritaria la definizione di un piano del traffico che limiti al minimo i disagi. Si tratta di tre anni di lavori che metteranno a dura prova la viabilità cittadina. Per questo Sammartino ha convocato Anas e tutti gli enti coinvolti – Ufficio comunale Mobilità e Infrastrutture e Polizia Municipale in testa – per una riunione dedicata alla pianificazione preventiva delle azioni da mettere in campo durante il cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

raddoppio della declassata convocata anas per piano traffico

© Lanazione.it - Raddoppio della Declassata convocata Anas per piano traffico

In questa notizia si parla di: raddoppio - declassata

Raddoppio Declassata al Soccorso, Anas aggiudica i lavori per realizzare il tunnel

raddoppio declassata convocata anasRaddoppio della Declassata convocata Anas per piano traffico - L’incontro servirà a definire la pianificazione preventiva delle azioni da mettere in campo durante il cantiere . Secondo msn.com

raddoppio declassata convocata anasRaddoppio Declassata al Soccorso, Anas aggiudica i lavori per realizzare il tunnel - Anas ha aggiudicato a Manelli Impresa S pa di Monopoli i lavori per il raddoppio della Declassata. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Raddoppio Declassata Convocata Anas