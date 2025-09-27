PIZZIGHETTONE (Cremona) "La relazione finale del dibattito pubblico ha definito “cruciale” l’attraversamento di Pizzighettone e non quello di Maleo poiché la linea corre nel cuore del centro abitato, a pochissima distanza dalle abitazioni. Se tale passaggio è ritenuto “cruciale”, allora è evidente che vada ripensato". Il tavolo tecnico nato in seno al folto gruppo di cittadini che hanno firmato una petizione affinchè si cambi il tracciato del raddoppio ferroviario nell’attraversamento di Pizzighettone, rivendica la differenza di posizione tra Maleo e Pizzighettone se il tracciato dovesse rimanere quello progettato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raddoppio dei binari a Pizzighettone: "Il tracciato previsto va ripensato"