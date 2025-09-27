“Sono stanca di sentire tutto quello che viene detto adesso. Mi fa schifo che le intercettazioni di una famiglia, che sta parlando dei cavoli propri in macchina, vengano rese pubbliche. Siamo stravolti, non ce la facciamo più”. Così Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, si è lasciata andare a uno sfogo amaro davanti alle telecamere di Quarto Grado, il programma condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi. “Questa accusa che ci viene fatta, ovvero di aver corrotto il dottor Venditti - ha continuato la donna - è una grandissima cavolata e verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rabbia senza precedenti della mamma di Sempio: “Nessun segreto. Ecco perché abbiamo prelevato i soldi”