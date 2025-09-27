Rabbia senza precedenti della mamma di Sempio | Nessun segreto Ecco perché abbiamo prelevato i soldi
“Sono stanca di sentire tutto quello che viene detto adesso. Mi fa schifo che le intercettazioni di una famiglia, che sta parlando dei cavoli propri in macchina, vengano rese pubbliche. Siamo stravolti, non ce la facciamo più”. Così Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, si è lasciata andare a uno sfogo amaro davanti alle telecamere di Quarto Grado, il programma condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi. “Questa accusa che ci viene fatta, ovvero di aver corrotto il dottor Venditti - ha continuato la donna - è una grandissima cavolata e verrà smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: rabbia - precedenti
Verona Juve, rabbia per il mancato rosso a Orban: e i precedenti Yildiz, Kalulu e Cambiaso parlano chiarissimo… Il confronto tra gli episodi alimenta le polemiche! – GALLERY
Rabbia per il mancato rosso a #Orban E i precedenti subiti parlano chiarissimo - X Vai su X
Rabbia, frustrazione e polemiche nel faccia a faccia sui nuovi e gravi danni al territorio cairese - facebook.com Vai su Facebook
La rabbia di una mamma. “Quale padre lascia morire il figlio ferito e agonizzante?” - Assisi, 3 luglio 2025 – “Esiste un padre che dopo aver colpito a morte un figlio non chiama immediatamente i soccorsi, si preoccupa di depistare le indagini e, agonizzante, lo lascia morire dicendo ... Lo riporta lanazione.it
“Terapia intensiva neonatale senza aria condizionata”: la rabbia di una mamma. L’azienda: “Nessun rischio per i pazienti” - Ancona, 16 agosto 2025 — Il reparto di Terapia intensiva neonatale (tip) dell'ospedale Salesi di Ancona, considerato un'eccellenza non solo nelle Marche ma anche a livello nazionale, da giorni vive, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it