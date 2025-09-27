Quinta vittoria di fila della capolista Ravenna | Rrapaj abbatte la Ternana

Il Ravenna continua a volare e batte anche la Ternana, sabato pomeriggio il gol di Rrapaj nella ripresa vale la quinta vittoria di fila e il momentaneo primo posto in solitaria, in attesa del risultato dell'Arezzo. Il primo tempo termina senza reti e con un'occasione per parte. Al 22' Orellana. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it