Quinta vittoria di fila della capolista Ravenna | Rrapaj abbatte la Ternana

Ravennatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ravenna continua a volare e batte anche la Ternana, sabato pomeriggio il gol di Rrapaj nella ripresa vale la quinta vittoria di fila e il momentaneo primo posto in solitaria, in attesa del risultato dell'Arezzo. Il primo tempo termina senza reti e con un'occasione per parte. Al 22' Orellana. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quinta - vittoria

Motociclismo - SuperSport600 Next Gen. Oncu, quinta vittoria stagionale. Mahendra invece arranca ancora

Leone Bezzecchi, domatore Marquez: per Marc quinta vittoria di fila. Bagnaia grigio, bravo Martin

Leone Bezzecchi, domatore Marquez: per Marc quinta vittoria di fila. Bagnaia quarto, bravo Martin

Quinta vittoria di fila della capolista Ravenna: Rrapaj abbatte la Ternana - Il Ravenna continua a volare e batte anche la Ternana, sabato pomeriggio il gol di Rrapaj nella ripresa vale la quinta vittoria di fila e il momentaneo primo posto in solitaria, in attesa del risultat ... Scrive today.it

quinta vittoria fila capolistaCorriere dello Sport: "Salernitana 5 su 5, il Giugliano si illude" - Quinta vittoria di fila, la terza ottenuta in rimonta da una Salernitana sempre più capolista del girone. Lo riporta tuttosalernitana.com

Cerca Video su questo argomento: Quinta Vittoria Fila Capolista