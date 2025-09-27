Quindici milioni sul ’piatto’ | E i portieri di quartiere

Lanazione.it | 27 set 2025

Il teatro Bertolt Brecht di San Sisto ha ospitato il primo incontro pubblico dedicato alla presentazione di Agenda Urbana. Davanti a una folta platea di rappresentanti delle associazioni, delle categorie economiche e professionali, e di cittadini, è stato illustrato il piano per Perugia, che prevede investimenti per complessivi 15 milioni di euro. Le risorse saranno destinate in particolare ai quartieri di San Sisto e Monteluce–Sant’Erminio, in una logica di prossimità e rigenerazione urbana che mira a rafforzare i luoghi di aggregazione, migliorare la mobilità, potenziare i servizi culturali e sociali e introdurre strumenti digitali innovativi per la gestione della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quindici milioni sul 'piatto': "E i portieri di quartiere"

