Qui si trova l’elisir di lunga vita La stele degli alchimisti scoperta sulle vette del Tibet
Gli archeologi cinesi hanno individuato a oltre 4mila metri di altitudine l’iscrizione di un gruppo di saggi di 2.300 anni fa. La loro missione: rendere immortale l’imperatore dell’esercito di terracotta. Che a furia di bere pozioni morì avvelenato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
