Concentrazione, ritmo e tenuta mentale: sono le parole d’ordine in casa Janus in vista della trasferta contro la Virtus Imola di coach Galetti. Arbitrano Costa (Livorno), Forni (Cervia) e Alessi (Lugo). Dopo il ko all’esordio, Fabriano è chiamata a una prova di maturità contro una squadra giovane, ma organizzata e combattiva. Coach Nunzi ha analizzato i punti di forza degli imolesi, evidenziando ritmo alto, intensità e solidità. Per i cartai sarà fondamentale restare lucidi e continui per affrontare al meglio una gara insidiosa e dall’alto tasso agonistico. "Imola è una squadra che gioca a un ritmo incredibile – ha spiegato il tecnico –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Fabriano. Imola è più riposata. La Ristopro non si fida