Qui canto io | a Praiano la mostra dedicata ad Eduardo Scarpetta

Salernotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Praiano ospiterà dal 4 ottobre al 31 dicembre “Qui canto io”, la mostra che racconta Eduardo Scarpetta nella veste inedita di paroliere musicale. Allestita nella seicentesca cappella della Congrega del Rosario, l’esposizione nasce dalla prima ricognizione sistematica del canzoniere scarpettiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

