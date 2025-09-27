Qui canto io | a Praiano la mostra dedicata ad Eduardo Scarpetta
Praiano ospiterà dal 4 ottobre al 31 dicembre “Qui canto io”, la mostra che racconta Eduardo Scarpetta nella veste inedita di paroliere musicale. Allestita nella seicentesca cappella della Congrega del Rosario, l’esposizione nasce dalla prima ricognizione sistematica del canzoniere scarpettiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
'Qui canto io',mostra dedicata alle canzoni di Eduardo Scarpetta - Il più grande commediografo napoletano dell'800 raccontato come paroliere musicale: è dedicata alle canzoni di Eduardo Scarpetta la mostra "Qui canto io" in programma a Praiano (Salerno) dal 4 ottobre ... msn.com scrive