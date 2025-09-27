Qui bolzano Siamo in fiducia Coulibaly in forse

Sulla panchina del Sudtirol non ci sarà Castori, squalificato un turno per le offese rivolte all’arbitro Zanotti nel match col Frosinone (2-2), ma il vice Bocchini (foto): "La squadra arriva alla gara in un momento di fiducia, dopo una partita difficile che ha confermato la capacità del gruppo di reagire e trovare energie anche dai giocatori che subentrano. Stiamo valutando la condizione di Coulibaly per decidere se portarlo almeno in panchina. Il gruppo reagisce a queste situazioni con attenzione e professionalità". Intanto prosegue la prevendita per l’attesissimo ‘ derby ’ con lo Spezia, in scaletta martedì alle 20,30 al ‘Città del Tricolore’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

