Questa cattiva abitudine può aumentare il rischio di cancro al pancreas

Leccotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sorriso sano non si limita a proteggere da carie e gengiviti, ma salvaguarda anche cuore, cervello e pancreas. Negli ultimi anni la ricerca scientifica sta tracciando un legame sempre più evidente tra la salute della bocca e malattie gravi, dimostrando che i batteri e i funghi presenti nel. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cattiva - abitudine

Cerca Video su questo argomento: Cattiva Abitudine Pu242 Aumentare