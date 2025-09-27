Quello è un corpo umano Orrore in Italia la scoperta agghiacciante | come lo hanno trovato

Macabro ritrovamento nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 27 settembre 2025, all’interno dello scalo marittimo di Civitavecchia, in provincia di Roma. Un cadavere è stato rinvenuto nei pressi della banchina numero 10 del porto. A dare la notizia è stato il sito EtruriaNews, che riferisce come il corpo senza vita appartenga a un uomo, ancora non identificato, ritrovato vestito con una maglietta bianca. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso potrebbe risalire a diversi giorni fa. Secondo i primi rilievi, non si esclude che il cadavere sia stato trascinato dalle correnti marine fino alla zona portuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quello è un corpo umano”. Orrore in Italia, la scoperta agghiacciante: come lo hanno trovato

