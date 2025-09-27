Quelli che il teatro al Civico
L’oggetto scenico primario, punto di partenza e arrivo di ogni intrigo, attorno al quale si dipanano e si intrecciano le funzioni drammaturgiche dei singoli personaggi dello spettacolo ‘La Cassaria’, è la ‘cassa’. La compagnia ‘Quelli che il teatro.’ presenta la pièce stasera, con inizio alle 21, al Teatro Civico, con il patrocinio di Comune della Spezia, Fondazione Avsi La Spezia e Fita (Federazione italiana teatro amatori). Con la regia di Anna Maria Girani e la scenografia e costumi affidati a Martina Rocchi, una commedia sperimentale che attraversa lo studio delle commedie plautine e terenziane, interpreta la prosa e la versificazione dell’Ariosto per ri-attualizzarsi nel tempo di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: teatro - civico
I primi 80 anni di Confindustria. Grandi ospiti al teatro Civico per la festa dell’associazione
Vi aspetto al Teatro Civico Schio domenica 28 settembre alle ore 17, per un concerto a favore dell'Oncologia dell'Ospedale di Santorso. Musiche di Liszt - Pianoforte Borgato pianos Schio Cultura - Info&Tickets?: https://www.visitschio.it/it/eventi/musica/pia - facebook.com Vai su Facebook
Quelli che il teatro al Civico - L’oggetto scenico primario, punto di partenza e arrivo di ogni intrigo, attorno al quale si dipanano e si intrecciano le funzioni drammaturgiche dei singoli personaggi dello spettacolo ‘La Cassaria’, ... lanazione.it scrive
Teatro Civico di Schio: la stagione artistica 2025-2026 - Dal 19 ottobre 2025 al 21 aprile 2026 il cartellone si divide tra Teatro Civico, Teatro Astra e Sala Calendoli. Secondo vicenzareport.it