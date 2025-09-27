quelli che il teatro al civico

L’oggetto scenico primario, punto di partenza e arrivo di ogni intrigo, attorno al quale si dipanano e si intrecciano le funzioni drammaturgiche dei singoli personaggi dello spettacolo ‘La Cassaria’, è la ‘cassa’. La compagnia ‘Quelli che il teatro.’ presenta la pièce stasera, con inizio alle 21, al Teatro Civico, con il patrocinio di Comune della Spezia, Fondazione Avsi La Spezia e Fita (Federazione italiana teatro amatori). Con la regia di Anna Maria Girani e la scenografia e costumi affidati a Martina Rocchi, una commedia sperimentale che attraversa lo studio delle commedie plautine e terenziane, interpreta la prosa e la versificazione dell’Ariosto per ri-attualizzarsi nel tempo di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

