Quelli che il teatro al Civico

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oggetto scenico primario, punto di partenza e arrivo di ogni intrigo, attorno al quale si dipanano e si intrecciano le funzioni drammaturgiche dei singoli personaggi dello spettacolo ‘La Cassaria’, è la ‘cassa’. La compagnia ‘Quelli che il teatro.’ presenta la pièce stasera, con inizio alle 21, al Teatro Civico, con il patrocinio di Comune della Spezia, Fondazione Avsi La Spezia e Fita (Federazione italiana teatro amatori). Con la regia di Anna Maria Girani e la scenografia e costumi affidati a Martina Rocchi, una commedia sperimentale che attraversa lo studio delle commedie plautine e terenziane, interpreta la prosa e la versificazione dell’Ariosto per ri-attualizzarsi nel tempo di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

quelli che il teatro al civico

© Lanazione.it - Quelli che il teatro al Civico

In questa notizia si parla di: teatro - civico

I primi 80 anni di Confindustria. Grandi ospiti al teatro Civico per la festa dell’associazione

teatro civicoQuelli che il teatro al Civico - L’oggetto scenico primario, punto di partenza e arrivo di ogni intrigo, attorno al quale si dipanano e si intrecciano le funzioni drammaturgiche dei singoli personaggi dello spettacolo ‘La Cassaria’, ... lanazione.it scrive

teatro civicoTeatro Civico di Schio: la stagione artistica 2025-2026 - Dal 19 ottobre 2025 al 21 aprile 2026 il cartellone si divide tra Teatro Civico, Teatro Astra e Sala Calendoli. Secondo vicenzareport.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Civico