Li ho visti camminare nelle strade di città, con la faccia da bravi ragazzi dipinta sui volti e lo zainetto contenente le cuffie e la borraccia calcato sulle spalle. Gridavano slogan anti-Israele e arraffavano kefiah da bengalesi furbi in cerca di soldi facili. «Pace e amore», e la musica di Lennon in sottofondo. Poi all'improvviso è sopraggiunta la noia. Si sono stufati dei coretti propal e del passeggiare flaccido di prof imbolsiti e sciurette da salotto, e hanno dato fuoco alle ceneri. Bloccare tutto, anzi spaccarlo, che è più divertente e richiede un certo machismo. Milano, Bologna, Napoli, stazioni, tangenziali, vie eleganti e transenne, il fumo rosso dei fumogeni, i sanpietrini fatti rimbalzare come palline da tennis sui caschi dei poliziotti in tenuta antisommossa che avanzavano di un passo e retrocedevano di dieci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quei giovani italiani che sfasciano tutto giocano alla guerra ma non sanno cos'è