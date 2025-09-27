Quattro nuovi defibrillatori cresce la rete che salva vite

Il territorio comunale è sempre più cardioprotetto. Aderendo a un progetto regionale, tramite una collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, l’amministrazione comunale di Malalbergo ha ottenuto gratuitamente quattro defibrillatori automatici esterni. I quattro defibrillatori verranno installati in due casi fuori dalle farmacie, la Sant’Antonio di Malalbergo e la Farmacia Stori di Altedo, in sostituzione di quello esistente ormai obsoleto, e gli altri due in nuovi punti strategici: uno nel parco pubblico di Pegola, e l’altro all’ingresso del Poliambulatorio di Altedo in via Minghetti. L’assessora alla Sanità Maria Antonietta Liotta ha affermato: "Più dispositivi ci sono sul territorio più possibilità ci sono di salvare vite umane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

