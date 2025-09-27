Quasi 90mila euro per le rievocazioni storiche della Tuscia la classifica dei comuni

Un sostegno da quasi 90mila euro alle rievocazioni storiche nella Tuscia. I finanziamenti del ministero della Cultura a nove comuni della provincia. A partire da Orte che, con un punteggio di 91, ottiene 16mila 716 euro. Seguono Soriano nel Cimino (15mila 44 euro e 81 punti), Bassano Romano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

