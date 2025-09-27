Quarticciolo alza la voce il corteo di protesta per le vie del quartiere

Dopo la mobilitazione dello scorso primo marzo contro il modello Caivano, un migliaio di persone è scesa per le strade di Quarticciolo per riaccendere l'attenzione sulle strutture che aspettano da anni una riqualificazione.La manifestazione, organizzata all'interno del Festival "Quarticciolo alza.

Dibattiti, reading, musica e cortei: al Quarticciolo si alza la voce contro lo stigma delle periferie ridotte a sfondo di cronaca nera. Il 26 e 27 settembre prende vita "Alziamo la voce, alziamo la testa", il festival promosso dal collettivo Quarticciolo Ribelle con ospiti

Quarticciolo: un corteo e un festival per dire «basta all'inerzia dopo le promesse». Partecipano Elodie, Mastandrea, Riondino, Zerocalcare - Dopo che alla borgata è stato applicato il modello Caivano «non si trovano soluzioni per le famiglie sfrattate, i bandi vanno deserti, le scuole sono senza segreteria» denunciano i residenti

Nuovo corteo al Quarticciolo, con gli attivisti anche Elodie e Zerocalcare: "Qui non è cambiato niente" - L'assessore Battaglia: "Gli interventi sono entrati nella fase operativa.