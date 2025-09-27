Una maxi operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta della più grande fabbrica clandestina adibita al contrabbando di sigarette mai individuata in Italia. L'impianto era nascosto in un bunker sotterraneo situato nella cittadina di Cassino, in provincia di Frosinone, il cui accesso era celato da un sofisticato meccanismo idraulico all'interno del quale erano istallati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte. Praticamente, un ingranaggio perfetto dal valore - stimato sulla base di perizie tecniche - di 1.75 milioni di euro: la struttura era in grado di produrre circa 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quanto valeva "la più grande fabbrica clandestina per il contrabbando di sigarette in Italia" scoperta nel blitz della Guardia di Finanza