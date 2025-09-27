Quanto valeva la più grande fabbrica clandestina per il contrabbando di sigarette in Italia scoperta nel blitz della Guardia di Finanza
Una maxi operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta della più grande fabbrica clandestina adibita al contrabbando di sigarette mai individuata in Italia. L'impianto era nascosto in un bunker sotterraneo situato nella cittadina di Cassino, in provincia di Frosinone, il cui accesso era celato da un sofisticato meccanismo idraulico all'interno del quale erano istallati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte. Praticamente, un ingranaggio perfetto dal valore - stimato sulla base di perizie tecniche - di 1.75 milioni di euro: la struttura era in grado di produrre circa 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: valeva - grande
Il 4° Memorial per Vale è stato un grande successo! Tantissime le auto d'epoca, le vespe, le 500 e le moto che hanno partecipato con grande entusiasmo in questa calda giornata di fine settembre. Con questo post ci tenevamo a ringraziare non solo i nostri ins - facebook.com Vai su Facebook
A Pisa la più grande fabbrica europea per la produzione di motori elettrici per satelliti - Il nuovo insediamento è stato creato da Sitael di Angel Holding di Bari dove nascono i satelliti su ... Da corriere.it
Yelabuga, le immagini satellitari mostrano la più grande fabbrica di droni russa: anche campi da paintball nella struttura - Le immagini satellitari della più grande fabbrica di droni russa mostrano l'espansione e il potenziamento di uno degli stabilimenti di armi più importanti del Paese, ma rivelano anche quelli che ... Si legge su ilmessaggero.it