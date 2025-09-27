Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 27 Settembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,318 €Smc. Questo valore è stato calcolato convertendo il prezzo di 33,46 euroMWh (media giornaliera) utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver raggiunto valori superiori ai 35 €MWh a metà settembre, la quotazione si è progressivamente ridotta, stabilizzandosi intorno ai 33-34 €MWh negli ultimi giorni. Questa dinamica riflette una fase di relativa stabilità e una leggera diminuzione dei prezzi, probabilmente influenzata da una domanda contenuta e da condizioni di mercato favorevoli sul fronte dell’offerta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento