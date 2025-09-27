Quanto vale la nostra moda? E noi stilisti? | Sunnei non sfila ma mette in scena un’asta provocatoria La critica al sistema | Troppo occupati a guardare le vendite
Da Sunnei, ormai, ci si aspetta di tutto, tranne la normalità. In dieci anni, Loris Messina e Simone Rizzo hanno abituato il pubblico della Milano Fashion Week a sfilate che sono performance, spettacoli teatrali intrisi di ironia e di una critica sottile al sistema. E così per la loro ultima collezione hanno deciso di trasformare l’addio al brand da loro fondato in una sottile critica al sistema moda, mettendo in scena un’asta provocatoria da Christie’s. Benvenuti all’asta: la moda in vendita. Gli ospiti, invitati in una location segreta che si è poi rivelata essere lo Spazio Filippetti, non hanno trovato una passerella, ma un vero e proprio set d’asta, con tanto di podio, martelletto e un battitore d’eccezione: Cristiano De Lorenzo, managing director di Christie’s Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
