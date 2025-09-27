Quanto mi resta ho scelto così Giovanni Allevi rompe il silenzio sulla malattia e commuove gli italiani

“Quanto mi resta, ho scelto così”. Giovanni Allevi rompe il silenzio e parla apertamente della sua malattia, del percorso che sta affrontando e di come si sente oggi. Dopo anni di riservatezza, il pianista e compositore ha scelto di condividere la sua esperienza, raccontando la forza con cui sta affrontando il mieloma multiplo. Il musicista, 56 anni, è arrivato alla ventitreesima infusione di un farmaco che lo sostiene nella lotta contro il mieloma multiplo, un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche. Non nasconde le difficoltà: “Non è un farmaco chemioterapico, è un’altra cosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it