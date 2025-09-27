Quanto mi resta ho scelto così Giovanni Allevi rompe il silenzio sulla malattia e commuove gli italiani
“Quanto mi resta, ho scelto così”. Giovanni Allevi rompe il silenzio e parla apertamente della sua malattia, del percorso che sta affrontando e di come si sente oggi. Dopo anni di riservatezza, il pianista e compositore ha scelto di condividere la sua esperienza, raccontando la forza con cui sta affrontando il mieloma multiplo. Il musicista, 56 anni, è arrivato alla ventitreesima infusione di un farmaco che lo sostiene nella lotta contro il mieloma multiplo, un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche. Non nasconde le difficoltà: “Non è un farmaco chemioterapico, è un’altra cosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: resta - scelto
Harry Potter: scelto l’attore di Voldemort, ma il suo nome resta un segreto
Conte ha scelto l’undici per il City: resta un solo enigma da risolvere
"Resta con me. Ho paura, ho paura del buio. Qui tutti dormono. Sono tutti morti. Venite subito, arriva il buio. Ho paura. Vieni a prendermi." #LaVoceDiHindRajab, 2025 Leone d’argento a #Venezia82 è stato scelto come candidato tunisino all'#Oscar al migli Vai su Facebook