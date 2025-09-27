Quanto guadagnano manager e dirigenti delle società controllate e partecipate (e chi sono i più pagati)

È un universo complesso, ma ben articolato. Che spazia dalle terme all’università, senza tralasciare la Srl dei congressi e anche il Caar. Poi i servizi definibili essenziali, dal trasporto pubblico locale a chi si occupa delle manutenzioni. E ancora: rifiuti, acqua e fognature. Il viaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it