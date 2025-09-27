Quanto guadagnano manager e dirigenti delle società controllate e partecipate e chi sono i più pagati
È un universo complesso, ma ben articolato. Che spazia dalle terme all’università, senza tralasciare la Srl dei congressi e anche il Caar. Poi i servizi definibili essenziali, dal trasporto pubblico locale a chi si occupa delle manutenzioni. E ancora: rifiuti, acqua e fognature. Il viaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: guadagnano - manager
Chi sono i top manager che comandano la sanità a Bologna e quanto guadagnano
Chi sono i top manager che comandano la sanità a Bologna e quanto guadagnano
Quanto guadagnano manager e dirigenti delle società controllate e partecipate (e chi sono i più pagati)
In Svizzera i top manager guadagnano 143 volte più degli impiegati: il CEO di Novartis 333 volte tanto. Il sindacato Unia: "Le aziende possono aumentare i salari più bassi" #unia - X Vai su X
Chi sono e quanto guadagnano i top manager delle partecipate di Firenze - facebook.com Vai su Facebook