Quanto è bella l’Italia del volley Polonia ko finale con la Bulgaria

Siamo i campioni del mondo in carica e abbiamo una gran voglia di confermarci i più bravi. Passo dopo passo l'Italia di Fefè De Giorgi scala un altro gradino e battendo la Polonia 3-0 si guadagna l'accesso alla finale del Mondiale nelle Filippine. Domani alle 12,30 ci giocheremo il titolo di campioni del mondo con la Bulgaria dell'ex c.t. azzurro Blengini, che si è conquistata il diritto a sfidarci battendo la Repubblica Ceca 3-1. I bulgari tornano in finale dopo 55 anni, nel 1970 vennero battuti dalla Germania dell'est. Noi siamo i campioni in carica e in un torneo iniziato con qualche difficoltà siamo andati in crescendo.

