Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutte le offerte del mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 27 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,106 €kWh (pari a 106,41 €MWh), in linea con i valori medi registrati nel mese di settembre. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta la base su cui vengono calcolate le offerte. A questo valore vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte, che possono incidere in modo significativo sul prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: costa - oggi
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 23 Luglio 2025
Nostalgia canaglia. Case, pizza e caffè, quanto costa oggi la città degli anni ‘90
Il film dell’anno.. anzi del decennio da oggi al cinema astro Solo oggi il biglietto costa €3,50 Vai su Facebook