Quando torna l’ora legale Il cambio verrà abolito?
Roma, 27 settembre 2025 - In questi primi giorni d'autunno, con il repentino cambio di temperature e con le piogge, il pensiero non può che andare all'ora legale. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora, passando dalle 3:00 alle 2:00. Questo significa un’ora di sonno in più, ma anche giornate che sembreranno più corte, con il buio che arriverà prima nel pomeriggio. Il ritorno all’ora solare segna ufficialmente la fine dell’ora legale, attiva dalla fine di marzo. L’obiettivo storico di questa pratica era sfruttare meglio la luce naturale, riducendo i consumi energetici, soprattutto durante i mesi estivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Quando cambia l’ora legale e torna quella solare. L’impatto sulla nostra salute
Ora Solare e Legale: cambia tutto nel 2025! Gli aggiornamenti - Tranquilli, non c’è nessuna nuova legge a scombussolare le nostre abitudini: è solo il calendario a r ... Secondo ilmeteo.it
Quando torna l’ora solare, che fine fa quella legale e che impatto ha sulla tua salute - Sospesa in Europa la proposta di abolire il doppio “cambio orario” stagionale. Si legge su quotidiano.net