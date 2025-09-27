Quando Sinner-Atmane oggi ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming

Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino proseguirà contro il qualificato francese Terence Atmane: l’ azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per disputare gli ottavi di finale domani, sabato 27 settembre. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ATMANE DALLE 9.00 Si tratterà del secondo incrocio tra i due: l’unico precedente risale alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati di quest’anno, nelle quali si impose Sinner per 7-6 (4) 6-2. Il match sarà il terzo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond non prima delle ore 9.00 italiane. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il qualificato transalpino Terence Atmane sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando Sinner-Atmane oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: sinner - atmane

Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik

ATP Cincinnati 2025, la rivelazione Atmane affronterà Sinner in semifinale. Avanza Shelton

Clamoroso a Cincinnati: la rivelazione Atmane elimina Rune e sfiderà Sinner! Shelton schiacciasassi

ATP Pechino, ancora Atmane per Sinner. Coach Peyre: "Se lo lasci giocare, Jannik ti fa a pezzi" - X Vai su X

Sabato 27 Settembre ore 09.00 Sinner- Atmane #janniksinner ##tennis #atp #atpworldtour #beijing #china #ChinaOpen2025 - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Atmane a Pechino, orario e dove vederla in TV e streaming: il precedente e la “carta pokemon” - Jannik Sinner e Terence Atmane si affrontano oggi negli ottavi del torneo ATP di Pechino. Segnala fanpage.it

Sinner-Atmane, Atp Pechino 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Sinner ha esordito nel torneo sul cemento cinese, il primo dopo la sconfitta in finale agli Us Open 2025 contro Carlos Alcaraz, che gli è costata la vetta dopo 65 settimane da numero 1, battendo il ... Scrive today.it