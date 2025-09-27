Quando il calcio incontra l’umanità | Avellino vincente dentro e fuori dal campo

Tempo di lettura: < 1 minuto Non solo calcio giocato al Partenio-Lombardi. La vittoria per 2-0 sulla Virtus Entella, firmata dalle reti di Biasci e Kumi, è stata accompagnata da una cornice di grande intensità sugli spalti. La Curva Sud ha voluto abbracciare simbolicamente Dino Manganiello, storica voce delle radiocronache biancoverdi, colpito da un malore dopo Carrarese-Avellino e sottoposto nei giorni scorsi a un delicato intervento chirurgico. Ma il tifo irpino non si è fermato al sostegno sportivo e umano. Prima del fischio d’inizio, all’esterno dell’impianto, è comparso un grande striscione dal chiaro messaggio civile: “ Contro le guerre dei potenti in cui muoiono innocenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

