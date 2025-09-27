Quando i pompieri di La Spezia vinsero la Serie A
Con il cielo inciso di polvere, i mortai che ruggivano senza sosta e il rombo dei bombardamenti a fare da tetro sottofondo, il calcio italiano nel 1943-44 assunse il volto d’una tragedia ambulante. E in quel panorama cosparso di macerie, di città dilaniate, di ferite aperte, sorse una favola che avrebbe stupito persino il più virile dei romantici: la squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia che vinse - sebbene “onorificamente” - il titolo del campionato di guerra. Immaginate: un’Italia lacerata a metà, governata da comandi militarizzati, il nord nelle mani della Repubblica Sociale, il sud in quelle degli Alleati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
