Quando i podisti aiutano gli altri Prato per la vita la consegna del ricavato
Prato, 27 settembre 2025 – Il circuito podistico itinerante promosso dalla Uisp di Prato ha chiuso la stagione con uno dei momenti più attesi: la consegna del ricavato in beneficenza, segno tangibile di come lo sport possa trasformarsi in sostegno concreto per il territorio. “Prato per la Vita” non è solo un calendario di corse non competitive – due appuntamenti settimanali organizzati dalle società podistiche cittadine in sedi sociali e luoghi suggestivi – ma un vero e proprio filo conduttore che unisce passione sportiva e impegno sociale. Prato per la vita, le foto La cerimonia di consegna si è svolta quest’anno nei locali della Provincia di Prato, alla presenza delle associazioni beneficiarie: l’Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS APS di Prato, rappresentata da Denisa Muresan, e la ETS Vagamonti, rappresentata da Gianluca Mantovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
