Quando gioca Sinner la prossima partita a Pechino? Giorno di riposo prima dei quarti | programma avversario tv
Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo il francese Terence Atmance con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0. Il numero 2 del mondo è tornato in campo dopo il positivo esordio contro il croato Marin Cilic, ma ha avuto qualche passaggio a vuoto ed è stato a tratti un po’ tentennante sul cemento della capitale cinese. Il fuoriclasse altoatesino può così proseguire la propria avventura e tornerà in campo lunedì 29 settembre per fronteggiare l’ungherese Fabian Marozsan. Ci sarà infatti un giorno di riposo per il 24enne, che domenica avrà modo di tirare il fiato e cimentarsi in una sessione di allenamento, in modo da limare alcuni dettagli tecnici, utili in vista delle partite contro avversari di maggiore caratura. 🔗 Leggi su Oasport.it
