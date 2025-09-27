Quando apre Cédric Grolet in Italia
Presto non dovremo per forza volare a Parigi per gustare una brioche di Cédric Grolet: il famoso pasticciere sta per sbarcare il Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: apre - dric
Cédric Grolet, il pasticciere super star, apre in Italia: ecco quando e dove - X Vai su X
Quando apre Cédric Grolet in Italia - Presto non dovremo per forza volare a Parigi per gustare una brioche di Cédric Grolet: il famoso pasticciere sta per sbarcare il Italia ... Lo riporta fanpage.it
Cédric Grolet, il pasticciere super star, apre in Italia: ecco quando e dove - L’alta pasticceria di Cédric Grolet si avvicina pian piano all’ Italia, titolavamo ad agosto 2025 – appena un manciata di settimane fa. msn.com scrive