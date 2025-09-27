Le pellicole della saga Il Karate Kid hanno lasciato un’impronta significativa nel cinema degli anni Ottanta, consolidando il personaggio di Daniel LaRusso e del suo mentore Mr. Miyagi. Nonostante i sequel abbiano ricevuto recensioni spesso negative, è possibile individuare aspetti di valore e elementi che arricchiscono la comprensione dell’intera serie. In questo approfondimento si analizzeranno le caratteristiche più rilevanti dei film successivi al primo, con particolare attenzione alla colonna sonora, ai retroscena dei personaggi e alle scene finali più memorabili. la colonna sonora e il successo di “glory of love”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Qualità positive dei sequel di karate kid