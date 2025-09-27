Qualità dell' aria | da ottobre entrano in vigore le limitazioni con deroghe
Dalla giornata di mercoledì 1 ottobre e fino al 31 marzo del prossimo, scatteranno anche a Copparo le misure in materia di qualità dell'aria. Misure in ottemperanza al Piano aria integrato regionale. Come in tutti i Comuni della pianura.
