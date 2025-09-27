Quale futuro per i giovani? Partecipa al nostro sondaggio
L’ANALISI. Un sondaggio online per conoscere l’opinione dei giovani sul futuro. Tra clima, guerre e ansie relative alla socialità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: futuro - giovani
Giovani commercialisti Napoli Nord: competenze e tecnologia al centro del futuro professionale
Il futuro del Community Hub lo decidono i giovani di Legnano
Perché i Giovani Dovrebbero Investire nel Loro Talento per un Futuro di Successo
GIOVANI, LA SPERANZA DEL FUTURO. INCONTRO PUBBLICO IL 25 SETTEMBRE SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) Questa sera, giovedì 25 settembre 2025 alle ore 21.00 sarò a san Zenone degli Ezzelini (TV) per un incontro dal titolo “GIOVANI, LA SP - facebook.com Vai su Facebook
Quale futuro per i giovani? Partecipa al nostro sondaggio - Un sondaggio online per conoscere l’opinione dei giovani sul futuro. ecodibergamo.it scrive
Quale futuro aspetta i giovani? Partecipa al nostro sondaggio - Tra i giovani prevalgono pessimismo e incertezza, tra fragilità emotiva e un’estenuante competizione. Da ecodibergamo.it