Qualcosa si muove mentre si muore a Gaza
Il piano di Trump per mettere fine alle ostilità non incontrerebbe l'opposizione di Hamas L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: muove - muore
"I politici ci guardano dall'alto ma sono loro che creano i problemi: ogni politico rispecchia i problemi personali sul lavoro e muove milioni in base ai suoi sentimenti e non in base ai sentimenti di chi muore di fame!" Musta, rapper italo-egiziano a #drittoerovesci - X Vai su X
Dritto e rovescio. . "I politici ci guardano dall'alto ma sono loro che creano i problemi: ogni politico rispecchia i problemi personali sul lavoro e muove milioni in base ai suoi sentimenti e non in base ai sentimenti di chi muore di fame!" Musta, rapper italo-egizian Vai su Facebook
Protesta per Gaza a Montecitorio, Ultima generazione tenta di incatenarsi all’ingresso: attivisti allontanati di peso - Gli attivisti bloccati dalle forze dell'ordine mentre tentavano di incatenarsi all'ingresso della Camera. Scrive ilfattoquotidiano.it
Gaza, appello per la pace del Papa: la strage di guerra e carestia nella Striscia muove i cattolici - L’avanzata israeliana nel nord di Gaza e l’ordine di evacuazione per la Chiesa della Sacra Famiglia riaccendono gli appelli. Da it.euronews.com