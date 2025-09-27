Putin sta male sorretto da due Choc sul leader russo la rivelazione dal big italiano
Massimo D’Alema è tornato dalla sua recente missione in Cina con un bagaglio pieno di osservazioni che hanno acceso il dibattito politico e mediatico in Italia. L’ex premier ha infatti assistito alla grande parata militare voluta da Xi Jinping, un evento scenografico e di forte impatto simbolico, durante il quale ha avuto modo di osservare da vicino diversi leader internazionali. Ma più che le esercitazioni militari o la cornice imponente dell’evento, a colpire D’Alema sarebbero state soprattutto le condizioni di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex presidente del Consiglio avrebbe confidato ad alcuni amici di essere rimasto turbato: «Sono rimasto impressionato dalle sue condizioni». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
