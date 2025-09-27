Putin sta male lo devono sorreggere | la clamorosa rivelazione dal big italiano

Tvzap.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza di Massimo D’Alema riapre il dibattito sulla salute di Putin – Massimo D’Alema, ex presidente del Consiglio italiano, ha recentemente condiviso alcune osservazioni riguardanti lo stato di salute di Vladimir Putin. Al ritorno da un viaggio ufficiale a Pechino, l’ex premier ha riferito ad alcuni conoscenti di aver visto il presidente russo “molto affaticato, come l’ultimo Berlusconi”. Questa dichiarazione, diffusa in ambienti diplomatici, ha subito riacceso le ipotesi sulla reale condizione fisica del leader del Cremlino, già oggetto di numerose speculazioni internazionali. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

putin sta male lo devono sorreggere la clamorosa rivelazione dal big italiano

© Tvzap.it - “Putin sta male, lo devono sorreggere”: la clamorosa rivelazione dal big italiano

In questa notizia si parla di: putin - male

Summit in Alaska, Trump: "25% di probabilità che vada male". Putin è atterrato a Magadan

Summit in Alaska, Trump: "25% che vada male. Sono ottimista". Putin è atterrato a Magadan

“Putin sta male, lo devono sorreggere”. La clamorosa rivelazione arriva dal big italiano

putin sta male devono“Putin sta male, lo devono sorreggere”. La clamorosa rivelazione arriva dal big italiano - Massimo D’Alema ha raccontato di aver visto Vladimir Putin durante una recente visita a Pechino e di essere rimasto colpito dal suo aspetto. thesocialpost.it scrive

Vladimir Putin sta male? La rivelazione di D’Alema dopo l’incontro e il giallo degli uomini che lo sostenevano - Dopo l'incontro alla parata militare in Cina Massimo D'Alema parla di come ha visto il presidente russo Vladimir Putin ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Sta Male Devono