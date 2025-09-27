Putin sta male lo devono sorreggere La clamorosa rivelazione arriva dal big italiano

Massimo D'Alema ha raccontato di aver visto Vladimir Putin durante una recente visita a Pechino e di essere rimasto colpito dal suo aspetto. « Molto affaticato, come **l'ultimo Berlusconi»**, ha detto l'ex premier italiano ad alcuni amici al rientro dalla Cina. Un'osservazione che riaccende le speculazioni internazionali sulle condizioni di salute del presidente russo, che da anni è al centro di voci mai confermate — né del tutto smentite — dal Cremlino. Il viaggio di D'Alema in Cina, dove ha partecipato alle celebrazioni per gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, aveva già sollevato polemiche.

